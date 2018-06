Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Nathalie, Ria en Ettie 'trouwen' met elkaar (Foto: Suzanne Stoppels / RTV Noord)

Het is een bijzondere dag voor Nathalie, Ria en Ettie want vandaag trouwens ze met elkaar. Oké niet in het echt want Ria is de moeder van Nathalie en Ettie de beste vriendin van Ria maar toch. Ze zijn met z'n drieën al jaren beste vriendinnen en dat willen ze vieren.

Dus hebben ze een speciale fotoshoot gepland in bruidsjurken. 'Gewoon omdat we dat leuk vinden' lachen ze. Voor Ria is de shoot extra speciaal. Waarom? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen. Ook in Expeditie Grunnen: - Koffie bij Jaap en Thea

- De zoektocht naar Harma

- De paarden van de paardenmelkerij

- Grasbaanraces in Loppersum en nog veel meer Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij straks jou voor de deur!