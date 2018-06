Deel dit artikel:











Dorpsschooltuin Vriescheloo wint landelijke prijs (Foto: Dorpsschooltuin Vriescheloo / Facebook) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Kinderen van basisschool De Driesprong in Vriescheloo wonnen zaterdagmiddag met hun zelfgemaakte groente- en fruitkar de landelijke finale van Kern met Pit, dat buurtprojecten stimuleert. De finale was in Amersfoort.

In januari wonnen de kinderen de provinciale prijs, waarna ze doorgingen naar de landelijke finale. De kinderen verkopen in een kar landelijke producten die zijn gekweekt in de dorpstuin van Vriescheloo. Ze leren hoe ze de groenten moeten wegen, prijzen berekenen en hoe ze zelf de opbrengst kunnen beheren. 'De kinderen vinden het prachtig, het dorp vind het prachtig. We hebben er heel veel succes mee', zei Alle Riemersma van de werkgroep die de tuin beheert eerder. Lees ook: - 'De kinderen vinden het prachtig, het dorp vindt het prachtig'