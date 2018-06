'Tientallen supporters op de vuist' bij amateurwedstrijd

Een voetbalwedstrijd tussen VV Groningen en DETO Twenterand in Vriezenveen is zaterdagmiddag volledig uit de hand gelopen. Tientallen supporters gingen tijdens de wedstrijd met elkaar op de vuist.

Dat meldt RTV Oost. De twee amateurclubs nemen het in Vriezenveen tegen elkaar op voor een plek in de hoofdklasse. De vlam sloeg in de tweede helft van de verlenging in de pan. Vijf minuten daarvoor kwam de thuisploeg op voorsprong. De wedstrijd werd gestaakt, maar ging verder zonder supporters van Groningen. DETO won uiteindelijk met 2-0.

'Niet normaal'

'Het was gewoonweg niet normaal', zegt een getuige tegen RTV Oost. 'Banken werden door de lucht geslingerd. Iedereen moest wegspringen. Een vrouw heeft net nog een kind weggetrokken. Een andere vrouw had allemaal bloed aan haar hoofd zitten.'

Supporters gescheiden

Volgens de omroep heeft de politie de supporters met behulp van honden van elkaar gescheiden. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.

Omstanders zeggen tegen RTV Oost dat het zou het gaan om supporters van FC Twente en FC Groningen. Er zouden supporters van Groningen gezien zijn die nog nooit bij wedstrijden van de amateurclub zijn gezien.