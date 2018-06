Lichaam gevonden bij zoektocht naar auto in Van Starkenborghkanaal (update)

Op de weg langs het kanaal staan voertuigen klaar om in actie te komen (Foto: De Vries Media)

De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 9:45 uur uitgerukt nadat bij Lutjegast een auto in het Van Starkenborghkanaal zou zijn beland.

Onder andere een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Vanaf het water wordt met een boot naar het voertuig gezocht.

Het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal is stilgelegd.

Update 11:15: lichaam geborgen

Uit de te water geraakte auto is een lichaam geborgen. De persoon is overleden, meldt de politie. De auto zelf is nog niet uit het water gehaald.

Getuige doet reddingspoging

Volgens de politie heeft een getuige van het ongeluk nog geprobeerd de persoon uit het water te redden. Deze getuige zag hoe de auto voor hem het water in reed en stopte daarop direct. Een sprong in het water om bij de bestuurder te komen, mocht niet baten. De auto maakte al snel zo veel water dat hij zonk.

Auto snel gevonden

Omdat de getuige hierdoor wel de exacte plaats van het incident kon aangeven, konden de hulpdiensten de auto snel lokaliseren. Maar ook die hulp kwam te laat om het slachtoffer levend uit het water te halen..

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie sluit zelfdoding niet uit.