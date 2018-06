Waar blijft de survivalbaan van Bedum?

Het is vier maanden geleden dat leerlingen van de Togtemaarschool in Bedum wonnen met hun idee. Tijdens de kindergemeenteraad bedachten ze een survivalbaan. De PvdA wil weten waarom die er nog steeds niet is.

PvdA-fractievoorzitter Jaap Heeres is benieuwd of al bekend is wanneer het plan van de leerlingen uitgevoerd wordt.

Druk met andere projecten

'Het project is niet vergeten', zegt wethouder Johannes de Vries. Hij laat weten dat er op dit moment andere projecten uitgevoerd worden waar de gemeente even druk mee is. Zo zijn er diverse projecten rondom de Waldadrift die uitgevoerd worden. Daar komt namelijk nieuwe groenvoorziening en zijn beweegtoestellen gepland. Ook worden de wandelpaden in het Bedumer bos verbreed.

Wethouder tokkelt zelf

De survivalbaan staat ook nog op de planning. 'We moeten wel de touwtjes weer wat strakker aantrekken. De bedoeling is dat we het dit jaar gaan realiseren', vertelt De Vries. Als de baan er ligt, wil de wethouder de tokkelbaan zelf uitproberen tijdens de opening. Dat zei hij raadslid Heeres toe.

