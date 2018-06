Deel dit artikel:











Aanhouding wegens mishandeling na vechtpartij in Appingedam Opnieuw onrust in het uitgaansleven van Appingedam (Foto: Politie Ommelanden Noord)

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag één persoon aangehouden in het centrum van Appingedam. Dat gebeurde na een melding van een vechtpartij in de plaatselijke horeca.

Volgens de politie gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. Mishandeling Nadat de orde hersteld was, werd een van de betrokken personen aangehouden wegens mishandeling. Nader onderzoek naar de vechtpartij volgt nog. Vaker onrust Het uitgaansleven van Appingedam wordt vaker opgeschrikt door vechtpartijen. Daarbij zouden leden van motorclub Satudarah betrokken zijn. Of de aanhouding van afgelopen nacht daar verband mee houdt, is niet bekend. Lees ook: - Politie onderzoekt betrokkenheid Satudarah-leden bij vechtpartij Appingedam

- Hoe groot is de onrust in Appingedam? (2017)