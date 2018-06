Deel dit artikel:











Burgemeester Westerwolde over drugslab: 'Onaangename verrassing' Bij een boerderij in Blijham werd een drugslab opgerold (Foto: RTV Noord)

Het opgerolde drugslab in Blijham was voor burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde een onaangename verrassing. 'Dit is niet iets dat we elke dag tegenkomen in Westerwolde.'

De Landelijke Recherche deed vrijdagavond een inval bij een boerderij aan de Winschoterweg in Blijham. In het lab werden synthetische drugs, zoals xtc of amfetamine, geproduceerd. De inval in het lab was volgens de Landelijke Recherche onderdeel van een onderzoek dat al langer tijd loopt. Twee mannen zijn opgepakt. De recherche gebruikte bij de inval onderm eer een pantservoertuig. Nieuwe realiteit? Met eerder deze week de ontmanteling van een hennepplantage met duizenden planten in Foxhol, rijst de vraag of grootschalige drugscriminaliteit een nieuwe realiteit is voor Groningen. Maar zover wil Klaassen nog niet gaan. 'Het gaat mij te snel om die conclusie nu te trekken', zegt de burgemeester. 'Het is een activiteit die op een aantal plekken in het land plaats vindt, dus het kan ook in Groningen gebeuren.' Alertheid De burgemeester wijst er wel op dat het belangrijk is om alert te zijn voor allerlei ongewenste activiteiten. 'De onderwereld vermengt zich met de bovenwereld, dus alertheid is op zijn plaats', zegt Klaassen. 'Maar ik heb niet het idee dat ik een nieuwe alarmfase heb aangetroffen.' Wel zorgen De politie maakt zich wel zorgen over de toenemende drugscriminaliteit in Noord-Nederland. Maandag gaf politiechef Bart Kruizenga al aan dat de politie het idee heeft dat criminelen uit Brabant hun werkterrein naar het noorden verplaatsen. Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen gaf na de ontmanteling van de hennepplantage in Foxhol wekelijks een oprolactie in zijn gemeente te hebben. Hij vermoedt eveneens dat de criminaliteit zich vanuit het zuiden naar het noorden verplaatst. Lees ook: - Recherche doet inval en ontmantelt drugslab in Blijham (update)