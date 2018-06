In de Renault 4 naar de zonnewende: 'Dat willen we meemaken'

Nog 2900 kilometer te gaan en dan zijn Michiel, Karola, John en Marleen op hun bestemming: de Noordkaap. Met z'n vieren zijn ze vanuit Zaandam vertrokken in hun Renault 4, met als uiterlijke aankomstdatum 21 juni.

'Dan is het midzomernacht, en dat willen we meemaken.'

Van mini-auto naar maxi-camper

Voormalig stadjer Michiel Zijlma is goed voorbereid op de reis. 'Ik heb er een mini-camper van gemaakt. Ja, het is heel krap, maar als je de bijrijdersstoel naar voren klapt, kan ik er net liggen.'

'En ik ben niet zo groot', lacht Karola, 'dus ik kruip er aan de andere kant gewoon naast.'



(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Nieuwe onderdelen mee

Het viertal ziet niet op tegen de reis, of eventuele autopech onderweg. 'Nee joh, ik ben als automonteur begonnen op de Renault 4', legt John van de Water uit. 'We hebben nieuwe onderdelen mee, dus geen probleem hoor.'



De zonnewende

Op de vraag waarom ze per se naar de Noordkaap willen, antwoordt Karola heel kort. 'Dat leek ons nu gewoon fantastisch om te doen. We gaan uiteindelijk via Zweden weer terug. Dus we maken een mooi rondje'.



(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)



Expeditie Grunnen

Op de A7 richting Zuidbroek treft het team van Expeditie Grunnen het viertal. Hoe de camper er vanbinnen uit ziet en wat de Zaandammers zoal bij zich hebben, zie je zondagavond vanaf 18:00 uur in Expeditie Grunnen.