Trainer VVG over vechtpartij: 'Zo jammer, het begon als een fantastische dag'

VV Groningen-trainer Gert Haak baalt ervan dat er met de beschuldigende vinger wordt gewezen naar VVG, als veroorzaker van de vechtpartij tussen de club en DETO Twenterand.

Supporters van beide clubs gingen zaterdagmiddag met elkaar op de vuist tijdens een wedstrijd om een plek in de hoofdklasse. DETO won die wedstrijd met 2-0.

Apart vak voor Groningers

Wegens geruchten over een op handen zijnde supportersruzie kregen fans uit Groningen een apart vak langs het veld toebedeeld. Volgens DETO-voorzitter Arjen Gooselink werd die afspraak echter geschonden.

'Ze liepen telkens voor het DETO-vak langs. In de tweede helft van de verlenging bleven zij daar staan. Na een woordenwisselingen sloeg de vlam in de pan', zegt Gooselink tegen RTV Oost.

[Gert Haak - Trainer VVG:Ik wil niet gelijk zeggen wie de schuldige is, want waar er twee vechten hebben er twee schuld]

VVG-trainer Haak zegt dat daar al meer aan vooraf ging. 'Het begon nadat een van onze supporters op het toilet een klap had gekregen na een woordenwisseling', zegt Haak. 'Maar ik wil niet gelijk zeggen wie de schuldige is, want waar er twee vechten hebben er twee schuld.'

Dagblad Tubantia heeft beelden van de knokpartij

Goede naam krijgen

Volgens Haak is het dan ook 'te makkelijk' dat VVG de schuld krijgt van de vechtpartij. 'We zijn al vijf, zes jaar bezig om onze naam goed te krijgen en dat lukt goed. Zeker sportief gezien. We hebben een hele leuke supporterskern waar iedereen blij van wordt. De kantineomzet schiet omhoog als wij langskomen.'

'Een wedstrijd waar alles inzat'

Haak vindt het in elk geval een slecht einde van een sportieve middag: 'Het is echt jammer dat het zo is gegaan. Er hing een hele gemoedelijke sfeer, het was een fantastische dag. Het was spannend, er werd goed gespeeld, wij misten nog een penalty, en er werden kaarten uitgedeeld. Een wedstrijd waar alles inzat.'

Paar raddraaiers

Ik heb later nog in de kantine gezeten met een aantal DETO supporters en zij zeiden ook: er was eigenlijk niets aan de hand. Maar aan het einde van de wedstrijd kwamen er een paar raddraaiers die op iets anders uitwaren dan een leuk eind van een wedstrijd zien. Dat vind ik gewoon heel jammer.'

De politie moest er zaterdagmiddag aan te pas komen om de supporters uit elkaar te halen. Het is niet bekend of er supporters zijn aangehouden.

Lees ook:

- 'Tientallen supporters op de vuist' bij amateurwedstrijd