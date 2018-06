'Vooral VVD-kiezers begrijpen pauze in versterkingsoperatie'

Het zijn vooral VVD-kiezers die begrip hebben voor een tijdelijke pauze in de versterking van 1588 woningen in het aardbevingsgebied. Een derde van de kiezers vindt bovendien dat Groningers de problematiek met de gaswinning overdrijven.

Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

Stellingen over Groningen

De Hond peilde een aantal specifieke stellingen met betrekking tot de gaswinning in Groningen, gecombineerd met het kiesgedrag. Zo vroeg hij onder meer of Groningers de problemen overdrijven, of de gaswinning onmiddellijk moet worden gestopt en hoe verstandig het is om heel Nederland van het gas af te koppelen.

Versterking

De resultaten van VVD-kiezers wijken in de meeste gevallen af van de andere partijen. Acht op de tien VVD-kiezers vindt het begrijpelijk dat minister Wiebes tijdelijk stopt met de versterking van 1588 woningen. Meer dan de helft van de D66-kiezers (57%) vindt dat ook.

Van alle andere partijen heeft minder dan de helft van de kiezers begrip voor de keuze van Wiebes.

Overdrijven

Op de vraag of Groningers de problemen overdrijven, zegt een derde van de VVD-kiezers 'ja'. Kiezers van CDA (23%), FvD (18%) en 50PLUS (18%) volgen op gepaste afstand. Kiezers van GroenLinks (5%), PvdD (7%) en SP (9%) vinden niet dat Groningers zich aanstellen.

Verder vindt slechts zes procent van de VVD-kiezers dat de gaswinning onmiddellijk moet worden gestopt. Andere coalitiepartijen zitten daar aanzienlijk boven, net als de oppositiepartijen.

Van het gas af

Zes op de tien kiezers van de VVD, FvD en PVV vindt het bovendien onverstandig om uiteindelijk heel Nederland van het gas af te koppelen. Met name GroenLinks kiezers vinden dat wel een heel goed idee.

