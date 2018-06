Rondje Groningen: 'Ik herhaal: GEEN fietsen bij het Groninger Museum'

Het Groninger museum is nu écht he-le-maal klaar met fietsen en heeft een dozijn aan bordjes geplaatst om dat duidelijk te maken. Dat - en meer - in Rondje Groningen

1) Gasdebat: de kosten versus de debatten

Kor Dwarshuis gaat na: zijn de kosten van versterking echt zo uit de hand gelopen?

2) Einsteigen! Duitsers hartje Eelde!

'Der entspannteste Flughafen den ich kenne: Groningen/Eelde'. Met die woorden maakt de Duitse familieblogger 'Nakieken' zijn landgenoten warm voor een vlucht vanaf Eelde. Toll!

3) Zebrapaard

Kek zebraprintje hoor! Fashionable paard? Niet alleen. Ook handig voor een desoriënterend effect en het weren van vliegen, naar het schijnt.

4) Waterstof ontmoet stikstof

Als er een waterstof-batterij-opslag-en-fabriek komt in de provincie, dan meteen maar naast de nieuw te bouwen stikstoffabriek, oppert Evert.

5) Wel kritiek, geen kritieke punten

Ze kregen de handen niet beepald op elkaar in onze nieuwbouwpoll in 2016, maar de Singelwoningen in de Helpermaar zijn wel zonder kritieke kanttekeningen opgeleverd, klopt de aannemer zichzelf op de borst.

6) Wel of geen toename schurft in studentenhuizen?

Het nieuws dat er een toename van schurft is in studentenhuizen in onder andere Groningen. Het resultaat?

7) Gewoon zomaar

Wilpret heeft een uitbundig leven.

8) Sterk staaltje onweer

Niels Mulder zet een beste reeks aan flitsen boven Veendam op 9 juni achter elkaar.

9) NEE TOE NOU! GEEN FIETSEN!

Het lijkt erop dat het Groninger Museum he-le-maal klaar is met fietsparkeerders bij het museum. Op werkelijk elk stukje hek op de museumbrug kan je niet langer om deze bordjes heen:

10) Kraan foetsie



Die gigantische kraan bij het Groninger Forum. Die is niet meer.

11) Zo!

Opvallend sportveldje wel, binnenkort bij het stadspark.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Duik hier het archief in.