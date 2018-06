Deel dit artikel:











Be Quick 1887 degradeert naar hoofdklasse (Foto: Elwin Baas / RTV Noord)

Derde divisionist Be Quick 1887 uit Haren is zondagmiddag op eigen veld gedegradeerd. Over twee wedstrijden was Goes te sterk.

Afgelopen donderdag eindigde de eerste confrontatie in Zeeland in 2-2. Zondag op de Esserberg waren de Zeeuwen met 0-2 de betere van de twee.

Be Quick speelde ongelukkig en pas in de tweede helft, bij een 0-1 tussenstand, probeerde de ploeg van trainer Waalderbos de Zeeuwse goal onder druk te zetten. Goes profiteerde met een messcherpe counter van de Groningse aanvalsdrang en maakte een kwartier voor tijd de 0-2.