Ladies rennen ruim 20.000 euro bij elkaar tegen borstkanker

Zo'n tweeduizend meiden en dames hebben meer dan twintigduizend euro opgehaald voor Pink Ribbon. Dat gebeurde tijdens de 11e editie van de GasTerra LadiesRun in Groningen.

Het geld gebruikt Pink Ribbon voor onderzoek naar borstkanker.

'Komende periode word ik bestraald'

Dat goede doel is precies de reden dat Paulien meeloopt. 'Ik ben dinsdag uit het ziekenhuis gekomen, want ik heb zelf borstkanker. De komende periode word ik nog bestraald, maar ik wilde heel graag meerennen.'



(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord]

Gruppen wint 5 km

De deelneemsters konden zich opgeven voor vier verschillende afstanden. De wedstrijd over 5 kilometer werd gewonnen door Jacelyn Gruppen. Knap, want zij werd zaterdagavond in Leiden nog vierde op het NK 10 kilometer. Die prestatie voelde ze echter niet in haar benen, meldt Gruppen op Twitter.