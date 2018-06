Expeditie Grunnen: 'Dan roep je de hond en dan komt de buurman'

Dit zijn Harry en Guus. Het zijn de Engelse Basset Hounds van Linda uit Blijham. En ook al zijn ze een beetje traag, sleept hun buik over de grond en zijn ze een beetje eenkennig. Voor Linda zijn het haar allergrootste vrienden.

Harry is vernoemd naar de buurman en dat is soms best verwarrend. Linda: 'Dan roep je de hond en dan komt de buurman.' Hoe Guus zijn naam het gekregen zien je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Oeps: een lege band?

- Sjoerd weet raad.

- In de Renault 4 naar de Noordkaap.

- 20-duizend dames rennen de LadiesRun.

- BMX-ers op de Kardingebult en nog veel meer.

