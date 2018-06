Joods monument beklad met hakenkruizen; 'Pijnlijk, afschuwelijk en verschrikkelijk'

Het Joods monument bij het station van Hoogezand-Sappemeer is in de nacht van zaterdag op zondag besmeurd met hakenkruizen.

Burgemeester Rein Munniksma reageert geschokt: 'Ik ben met stomheid geslagen dat zo'n actie in onze gemeente, of waar dan ook, voorkomt. Het is werkelijk niet te begrijpen dat hakenkruizen op een Joods monument worden getekend.'

Een gemeentewerker van de gemeente Midden-Groningen heeft zondagmiddag geprobeerd om de hakenkruizen van de monumenten te verwijderen. Dat lukte maar deels, de symbolen zijn wat vervaagd, maar nog wel zichtbaar.



Moeilijk te herstellen

Burgemeester Munniksma wil dat het monument 'zo snel mogelijk' weer helemaal schoon is. Maar hij weet dat het lastig is. 'Een monument is vaak verweerd, daar zit een verweerde geschiedenis achter. Als je dat schoonmaakt moet je het hele monument onder handen nemen. Je krijgt het niet meer terug zoals het gisteren was', zegt Munniksma.

CIDI: 'Pijnlijk, afschuwelijk en verschrikkelijk'

Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël reageert geschokt: 'Als je zoiets ziet, dan denk je: wie doet zo iets? Grafschennis is heel erg. En dit is nog erger. De hele Joodse gemeenschap in Hoogezand is weggeveegd, en dan komt er iemand die doet zo iets. Dat begrijp je gewoon niet', zegt directeur Hanna Luden.

Oproep aan getuigen

Op de vraag hoe groot de kans is dat de daders kunnen worden gepakt, zegt Munniksma: 'Daar kan ik op dit moment geen uitspraken over doen. Ik neem aan dat de politie goed gekeken heeft of er eventueel sporen zijn', besluit Munniksma. Hij roept getuigen op om zich te melden bij de politie of bij de gemeente.

Stilstaan bij gebeurtenissen Tweede Wereldoorlog

Munniksma ziet niet veel mogelijkheden om het vandalisme tegen te gaan. 'We kunnen geen hekken en camera's op dit soort plekken gaan zetten. Dat vind ik niet passend. Maar ik hoop dat iedereen die dit hoort stilstaat bij de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.'

Munniksma hoopt op bewustwording. 'Mensen, kijk eens een keer in Westerbork. Sta stil bij wat er is gebeurd. Dan weet je dat dit soort dingen domweg niet kunnen.'

Pegida: 'Schandalig'

Uit de symbolen waarmee het monument is beklad, is de tekst 'Pegida' op te maken. In een reactie zegt woordvoerder Edwin Wagensveld: 'Dit is echt een schandalige actie. Wij distantiëren ons enorm van dit gedrag. Dit is niet van ons.'