Varkentje Rund debuteert in theatershow op Gronings podium

Cultuurpodium EM2 op het voormalig Suikerunieterrein in de Stad had zondagmiddag de primeur. Het bekendste varkentje van Nederland was er voor het eerst te zien op het podium.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

De Varkentje Rund Theatershow met als ondertitel Rund-o-Rama. De voorstelling was in een mum van tijd uitverkocht zodat er in allerijl een tweede aan vast werd geplakt. Muziek, tekenfilm, bloopers en verhaaltjes Net als de tekenfilmster Varkentje Rund zelf is ook de theatershow een bedenksel van de Groninger kunstenaar en muzikant Michiel Hoving. Tijdens de eerste voorstelling staat hij soms nog wat onwennig op het podium maar zijn jonge publiek geniet met volle teugen van een bonte mix aan muziek, stukjes tekenfilm, bloopers en verhaaltjes. Mensen worden blij van de stemmetjes 'Vorig jaar deed ik in een zaaltje eens de stemmetjes van de tekenfilmfiguurtjes uit Varkentje Rund en toen merkte ik dat mensen dat heel grappig vonden en er erg blij van werden', legt Hoving het ontstaan van de theatershow uit. 'Ik dacht misschien kan ik hier wat mee en heb de organisatie van Zwarte Cross gevraagd of ik daar een show zou kunnen doen. Ik hoorde er niks meer over en dacht dat het misschien ook wel niet zo'n goed idee zou zijn.' 'Tot ze uiteindelijk met excuses als nog reageerden en zeiden dat ze graag de Varkentje Rund Theatershow wilden hebben toen heb ik dit programma gemaakt', zegt Hoving. Ook een rol voor Leo de Strontvlieg Alle figuurtjes uit de bekende Klokhuisserie passeren de revue in de Rund-o-Rama: Rund zelf, Greetje, beide omes Kees en Koos en uiteindelijk is er zelfs nog een rolletje voor Leo de Strontvlieg. 'De show is eigenlijk een combinatie van alle dingen die ik doe: tekenfilms maken, muziek, stemmetjes, verhalen en humor en het voelt heel tof om dat er in een keer allemaal uit te pompen, zeg maar', vertelt Michiel voor aanvang. Zwarte Cross, Mañana Mañana en Noorderzon Hoving wordt tijdens de dertig minuten durende show begeleid door een aantal gerenommeerde Groninger artiesten. We zien Remko Wind op toetsen, Hans Sulman op saxofoon, Harry Kingma bespeelt de bas en Reinee Huizinga zit achter het drumstel. De Varkentje Rund Theatershow gaat de komende maanden op tournee en is onder meer te zien op het eerder genoemde Zwarte Cross, Mañana Mañana en Noorderzon.