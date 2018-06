Deel dit artikel:











Rechtbank doet vanmiddag uitspraak in zaak familiedrama Haren Onderzoek bij de woning (Foto: Sander Graafhuis/112Groningen)

De rechtbank in Groningen doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen een twintigjarige Eritreeër die in oktober vorig jaar zijn vrouw en haar zesjarige dochter om het leven zou hebben gebracht in Haren.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van 25 jaar tegen de man. Justitie acht moord op de vrouw bewezen. Hij wurgde haar in de douche en sneed haar hals door, omdat ze de relatie wilde beëindigen. Doodslag op kind Toen het meisje later haar moeder dood aantrof en begon te schreeuwen, wurgde de man ook het kind. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor doodslag op het meisje, omdat de man haar in een opwelling heeft gedood. Er was geen vooropgezet plan. De man wist niet dat het meisje dood was, zei hij twee weken geleden tijdens de rechtszaak. De officier verafschuwde het feit dat de man zich niet bekommerde om het kind. De verdachte zei dat hij in de tussentijd zelfmoord wilde plegen. Hij viel op de bank in slaap. De volgende ochtend sloeg hij alarm. 'Ze is dood, dood, dood' De man belde toen met de hulpverlening. Hij meldde dat er iets ergs was gebeurd met zijn vrouw. 'Ze is dood, dood, dood', zou hij hebben gezegd. De man kon zich slecht herinneren wat er die avond was gebeurd, zei hij tegen de rechters. Lees ook: - OM eist 25 jaar cel voor familiedrama Haren

- Slachtoffer familiedrama Haren wilde terug naar haar ex

- 20-jarige man bekent doden vriendin en kind in Haren

- Slachtoffers Harener familiedrama worden in Eritrea begraven

- Doden in woning zijn vrouw en kind