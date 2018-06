Deel dit artikel:











Weer geannuleerde vlucht op Airport Eelde; 'Directie, laat je tanden zien' Een toestel van Nordica op Groningen Airport Eelde (Foto: 112 Groningen)

De vlucht van Airport Eelde naar München is maandagochtend geannuleerd. Er zouden of meer vogels in een motor terecht zijn gekomen, zegt een woordvoerder van Airport Eelde.