Italiaanse pillendief moet dokken (Foto: Archief RTV Noord)

Voor het stelen van een pot vitaminepillen bij de Jumbo in Groningen moet een 37-jarige man uit Italië in de buidel tasten. Hij stak in februari de pot met een waarde van 23,49 euro in zijn jaszak. De rechter legde hem een boete van 200 euro op.

Voorbij de kassa werd de man door de bedrijfsleider aan de tand gevoeld. Hij ontkende de pot te hebben gestolen, maar camerabeelden wezen anders uit. Toen de politie bij de diefstal werd gehaald maakte de man stampij en werkte hij niet mee. De man had geen verblijfsstatus in Nederland en vertrok na zijn verhoor op het bureau naar Italië. 'Dat is een kostbare pot vitaminepillen', zei de politierechter. 'Ook in Italië kan hij betalen. En doet meneer dat niet dan mag hij vier dagen de cel in.'