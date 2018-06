Zorgen over 'Bauhauskruispunt': 'Laatst ging het twee keer op een dag mis'

'Ik ben hier altijd heel alert. Maar ik ben bang dat er nog eens slachtoffers gaan vallen.' Jurgen Hazewinkel maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op het kruispunt Kotkastraat-Bornholmstraat in Stad, vlak bij bouwmarkt Bauhaus.

Sinds januari 2016 zijn er zeker tien ongelukken gebeurd, met name botsingen van auto's met scooters. Hazewinkel komt voor zijn werk soms meerdere keren per dag langs het kruispunt.

Wordt hier nou niks aan gedaan? Jurgen Hazewinkel

'Laatst ging het zelfs twee keer op een dag mis. Vorige week lag er weer één behoorlijk ver in de bosjes. 'Wordt hier nou niks aan gedaan?, dacht ik. Ik heb zelf ook een paar keer gehad dat ik op de rem moest. Het is gewoon heel onveilig.'

Gemeente wil probleem aanpakken

Het probleem is bekend bij de gemeente Groningen, meldt een woordvoerder. Die stelt dat het kruispunt aangepakt wordt, nadat er eerder al borden geplaatst zijn. Maar dat is niet voldoende, stelt de gemeente.

Wanneer het kruispunt op de schop gaat, is nog niet bekend. 'Helaas kost het wat tijd om een infrastructurele verandering te laten plaatsvinden', zegt de woordvoerder.

Veel tegelijk

Volgens Hazewinkel is het broodnodig, want de huidige situatie is verwarrend.

'Je hebt hier te maken met verschillende rijrichtingen. Je moet voor je kijken, naast je. Je moet de weg opdraaien, dan een meter of twee vooruit rijden en dan heb je haaientanden. Dan moet je over je schouder kijken. Veel dingen waarmee je in een paar seconden rekening moet houden.'

'Sommigen draaien gewoon de weg op en die kijken niet eens naar het fietspad.'

