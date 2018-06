Eén scheur; werk aan de winkel voor twee instanties

Dit is het verhaal van een Groningse scheur met twee levens. Een absurd verhaal, maar wel realistisch.

Het gaat om de vraag wat er bij de beoordeling gebeurt van een scheur, die voor 31 maart 2017 is ontstaan. En daarna - door weer een aardbeving - groter is geworden.

Nieuwe deel

De nieuwe Commissie Mijnbouwschade Groningen (CMS) komt met het volgende antwoord: 'Als de ene helft daarvan eerder bij de NAM is gemeld en de scheur groeide na 31 maart 2017, dan zal de Commissie alleen een beslissing kunnen nemen over het nieuwe deel van de scheur.'

En dat vloeit dan weer voort uit het besluit mijnbouwschade Groningen. Daarin staat dat schademeldingen van voor 31 maart 2017 nog door de NAM worden afgehandeld. De nieuwe organisatie buigt zich over de schades van daarna.

Tot de kleinste scheur

En die lijn wordt heel strak getrokken. Tot op het niveau van de kleinste scheur dus. Dat is 'alles behalve ideaal', zo geeft woordvoerder Jouke Schaafsma van de Commissie Mijnbouwschade Groningen toe. Maar dit zijn wel de regels van het schadespel, zo beaamt hij.

De realiteit

Dat van die scheur met twee levens is nog niet voorgekomen, maar dat kan zo maar wel het geval zijn. 'Voorlopig is dit van die scheur nog hypothetisch, maar het is wel de realiteit.' reageert de woordvoerder.

Weg in vinden

Hij gaat er vanuit dat de komende tijd vaker combinaties van oude en nieuwe schades ontstaan. 'En daar zullen we dan onze weg in moeten vinden. We moeten kijken hoe we dan dit soort combinaties van oude en nieuwe schades moeten oplossen.'

Heel complex

Het is in zijn ogen wel ergens goed voor. 'Het maakt zichtbaar dat we moeten werken in een situatie die heel complex is.'

