Lopend Vuur: Ik probeer minder suiker binnen te krijgen

Suiker zit in heel veel producten. In koek, snoep en frisdrank natuurlijk, maar ook in producten waarbij je er misschien minder rekening mee houdt.

In pastasauzen bijvoorbeeld, vruchtensappen, ketchup, muesli, chips of ontbijtkoek. Zo kun je per dag, bijna ongemerkt, een flinke hoeveelheid suiker binnenkrijgen.

Supermarktketen Albert Heijn gaat nu, in samenspraak met het Diabetes Fonds, het suiker in de huismerkproducten terugdringen. Ook wordt op de etiketten duidelijk aangegeven hoeveel suiker het product bevat.

