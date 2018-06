Broers Ten Hove lijven Jorien ter Mors in

Jorien ter Mors heeft een contract voor een jaar getekend bij Team IKO. Het team van de Groninger schaatsbroers Erwin en Martin ten Hove is maar wat trots op de komst van de meervoudig olympisch- en wereldkampioen.

Niet alleen Ter Mors

De broers benadrukken dat er niet gedacht moet worden dat het team enkel en alleen is opgebouwd rondom Ter Mors.

'We denken dat elke schaatser in ons team zich de komende jaren nog kan ontwikkelen en ook mee gaat doen aan worldcupwedstrijden en grote kampioenschappen.'

Onverwacht

Eigenlijk hadden de twee het helemaal niet verwacht dat Ter Mors voor hun ploeg zou kiezen. Of beter gezegd: voor hun idee over hoe je een schaatsploeg moet inrichten.

'We hebben geen sponsorcontract van bijvoorbeeld miljoenen. Sponsoring gebeurt met name door gebruik te maken van ons eigen netwerk. De sponsor wil eigenlijk meegroeien met het schaatsteam en andersom', verklaart Martin.

Gesprek met de KNSB

Het is nog onduidelijk of het team een merkenlicentie krijgt van de KNSB. Maar met de komst van Ter Mors kan de schaatsbond natuurlijk nooit de deelname van schaatsers aan wedstrijden weigeren. 'We zijn hierover in gesprek met de KNSB.'

Ter Mors sprak in de afgelopen maanden na de Winterspelen ook met andere ploegen. De aanwezigheid van een aantal 'goede' mannen bij Team IKO gaf de doorslag. 'Het tempo van bijvoorbeeld Lennart Velema is ideaal in de trainingen.'

Andere schaatsers

De ploeg bestaat naast Ter Mors uit nog acht schaatsers en schaatssters. Zo is wereldkampioen junioren Jutta Leerdam, de vriendin van Koen Verweij, aangetrokken en hebben Bo van der Werff en Letitia de Jong onderdak gevonden nadat hun sponsor Afterpay stopte.

