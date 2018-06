Gefrituurde sponzen gevonden op Landgoed Fraeylemaborg

Wie de hond wil uitlaten bij Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren, doet er verstandig aan om de hond voorlopig aangelijnd te houden... of de hond er helemaal niet uit te laten.

De beheerders van het landgoed laten op Facebook weten dat ze berichten heeft ontvangen van mensen dat er gefrituurde sponzen zijn gevonden in het park.

Dodelijk

Gebakken of gefrituurde sponzen zouden smakelijk zijn voor honden, maar ook gevaarlijk: zo zou de spons zich in het lichaam van het dier kunnen uitzetten en daar zouden honden aan dood kunnen gaan.

Vaak om iets anders

Zowel het Medisch Centrum voor Dieren als de politie in het oosten van het land stelden de afgelopen jaren veel meldingen te krijgen van gebakken sponzen, maar zeggen ook dat er in werkelijkheid bijna nooit sprake van is. Het zou vaak om iets anders gaan, zoals bijvoorbeeld een vetbol voor vogels, vuurwerkresten of purschuim.

Uiterste best voor verwijdering

Landgoed Fraeylemaborg houdt desondanks een slag om de arm en deelt haar bericht met foto's op Facebook. 'We doen ons uiterste best om deze te verwijderen, maar vragen u toch om alert te zijn en uw hond aangelijnd te houden.'

Het facebookbericht is inmiddels meer dan 350 keer gedeeld, in zo'n 14 uur tijd.