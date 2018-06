Deel dit artikel:











Windmolenproducent EAZ Wind gaat uitbreiden (Foto: EAZ Wind)

Het bedrijf EAZ Wind in Hoogezand gaat het komend jaar uitbreiden. Het bedrijf produceert kleine windturbines met houten wieken en daar is veel vraag naar. Niet alleen in Groningen, maar ook daarbuiten groeit de vraag.

Mede dankzij een bijdrage uit het GROEIfonds kan het Hoogezandster bedrijf een volgende stap maken. Sinds de oprichting van EAZ Wind in 2015 zijn er bijna 148 windmolens verkocht en is het aantal medewerkers van vier naar 39 gegroeid. Door de investering verwacht de windmolenproducent dat het aantal banen nog verder zal toenemen. Grote plannen Het bedrijf heeft grote plannen, maar is niet van plan Hoogezand te verlaten. 'De windmolens worden geproduceerd in onze vestiging in Hoogezand en dat blijft zo', zegt eigenaar Aard Duivenvoorden. 'We willen ons eerst focussen op professionalisering en het verbeteren van onze kwaliteitsbeheersing. Mede door schaalvergroting verwachten we de windmolens nog efficiënter en goedkoper te kunnen produceren.'