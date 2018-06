Wat een ondernemer over klantgerichtheid en paarse krokodillen moet weten

De groep NoordZaken-experts wordt verrijkt met weer een nieuwe specialist. Marketingdeskundige Karel Jan Alsem is bereid zijn kennis en ervaring over klantgerichtheid en paarse krokodillen in hapklare en leesbare brokken met ons te delen.

We stellen Karel Jan kort aan je voor.

Wie is Karel Jan Alsem?

'Ik werk als lector marketing aan de Hanzehogeschool Groningen, vier dagen in de week. Verder ben ik docent marketing aan de universiteit in Groningen en werk ik als ondernemer. Als zelfstandig consultant help ik al een jaar of vijftien zorginstellingen met hun marketing en branding. Als ondernemer kan ik de link leggen tussen marketingtheorie en de praktijk.'

'In de zorg is marketing nog een redelijk nieuw fenomeen. Organisaties in die sector zijn er nog niet zo van doordrongen dat ook zij veel kunnen winnen met de juiste marketingaanpak. Op de Hanzehogeschool houd ik me trouwens vooral bezig met marketing voor mkb'ers.'

Waar ga je over schrijven?

'Wees gerust, ik ga in elk geval geen reclame maken voor dingen die ik doe. Wel wil ik mkb-ondernemers laten zien wat ze in hun dagelijkse praktijk kunnen hebben aan kennis van marketing. Ik wil marketingtheorie en -principes en de manier waarop grote ondernemingen marketing- en merkenkennis toepassen, vertalen naar praktisch bruikbare kennis voor mkb-bedrijven.'

Heb je een boodschap voor ondernemers?

'Toepassen van marketingprincipes helpt je onderneming. Iedere onderneming zou ze zoveel mogelijk moeten benutten: wees klantgericht en wees duidelijk over waar je voor staat.'

Waar gaat je eerste Xpertblog over?

'Over de paarse krokodil in de reclame van verzekeraar Ohra. Ik wil er twee dingen mee duidelijk maken: dat een ondernemer servicegericht en geen paarse krokodil moet zijn. Die staat symbool voor ambtenarij, gedoe en gebrek aan klantgerichtheid.'

'Er zit nog een tweede boodschap in, want die reclame is wel bekend, maar weinig mensen weten dat het een commercial van Ohra is. Dan is het merk dus niet goed neergezet. De boodschap die hier in zit is: Wees consistent en helder in de positionering van je merk.'

De eerste blog van Karel Jan staat om ongeveer 15.30 uur online op NoordZaken.