Havenmeester Airport Eelde: 'Het gaat al beter sinds de nieuwe afspraken'

Havenmeester Onno de Jong van Groningen Airport Eelde snapt de boosheid naar aanleiding van het annuleren van de Nordica-vlucht naar München, maar er was volgens hem geen andere optie.

'Dit zijn gevallen van overmacht.'

De vlucht van maandagochtend ging niet door, omdat het toestel beschadigd raakte nadat een of meerdere vogels in de motor terechtkwamen.

Formeel kan het vliegveld daar niets aan doen en is Nordica verantwoordelijk. Maar Groningen Airport Eelde kan de luchtvaartmaatschappij wel aanspreken, vindt onder meer passagier Michel Albers. 'Als frequent vlieger en promotor van Airport Eelde zeg ik tegen de directie: laat je tanden zien!'

'Veiligheid gaat voor alles'

'Wij zien het ook als ons probleem, het is zeer vervelend voor de passagiers die getroffen worden. Maar veiligheid gaat voor alles', stelt De Jong. 'Het was niet vertrouwd om weer met de machine te gaan vliegen.'

Het reservetoestel was al ingezet op een andere route Onno de Jong - Havenmeester Airport Eelde

Reservetoestel niet beschikbaar

Het vliegveld maakte begin vorige maand afspraken met Nordica over het inzetten van extra personeel en de inzet van een reservetoestel.

'Er is ook een reservetoestel beschikbaar, maar die was al ingezet op een andere route omdat er meer uitval was. Dan houdt het op', stelt De Jong.

'Beter sinds nieuwe afspraken'

'We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. Het gaat ook al veel beter sinds er nieuwe afspraken met Nordica gemaakt zijn', zegt de havenmeester. Toch gebeurde het begin juni dat vier vluchten uitvielen in drie dagen.

'Nu hebben we helaas zo'n bird hit, dat is toch een gevalletje overmacht. Het is geen onwil vanuit Nordica. Maar wat er niet is, kunnen we ook niet regelen.'

Maandagavond

Volgens De Jong is het toestel vanavond weer beschikbaar en kunnen vluchten dan worden hervat.

