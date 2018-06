Pas op: bierkrattendief actief

Lege bierkratten op het balkon of in de tuin? Die zijn momenteel niet perse veilig, waarschuwt de politie stad Groningen en Haren op Facebook.

De politie meldt dat er een bierkrattendief actief is, met name in de omgeving van de Vechtstraat in de stadswijk Rivierenbuurt. Ook zou de dief actief zijn in Laanhuizen. 'Er worden de laatste tijd onder andere vanuit tuinen en vanaf balkons lege kratten bier weggenomen.'

De politie rept in het bericht over één krattendief.

Aanhouding

Eerder dit jaar hield de politie een kratjesdief aan. Een 36-jarige Stadjer moest in mei twaalf dagen de cel in voor het stelen van lege bierkratten. Als hij nog een keer de fout in gaat, sprak de rechter toen, komen er achttien dagen cel bij. De dief staat te boek als veelpleger.

De politie zegt nog niet te weten over hoeveel kratten het gaat. 'We hebben deze zaak nu in onderzoek. Uitspraken over een mogelijke verdachte kunnen wij niet doen.'

Statiegeld

De politie schrijft op Facebook dat slachtoffers met hun aangifte alsnog het statiegeld voor hun kratten kunnen ophalen bij een specifieke supermarkt in de stad.

Lees ook:

- Kratjesdief wordt betrapt op balkon: twaalf dagen cel

- Man twee jaar naar inrichting na diefstal bierkrat met lege flesjes