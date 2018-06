Deel dit artikel:











Maker van Joods monument: 'Ik voel me zelf ook een beetje beschadigd' (Foto: Wim Rozema)

Kunstenaar Lucas Klein uit Harkstede is ontdaan door de bekladding van het Joods monument bij het station in Hoogezand. 'Ik voel me zelf ook een beetje beschadigd', zegt de maker van het monument.

Klein hoorde zondagavond dat er hakenkruizen op 'zijn' monument waren gekalkt. 'Ik ben direct in de auto gestapt en er heen gereden.' Daar aangekomen zag Klein dat een omwonende al bezig was het monument schoon te maken. Speciale behandeling Dinsdag zal een gespecialiseerd bedrijf het monument verder schoonmaken. 'Het monument is gemaakt van Jerusalem-stone een soort kalksteen en dat vraagt een speciale behandeling', legt Klein uit Hij zal dinsdag zelf ook een oogje in het zeil houden tijdens de werkzaamheden. 'Maar dat gaat goed komen.' Hij voelt er niets voor om een hek om het monument te plaatsen om vernielingen in de toekomst te voorkomen. 'Alsjeblieft niet zeg. Ik zie meer in camerabewaking.' Lees ook: - Joods monument beklad met hakenkruizen; 'Pijnlijk, afschuwelijk en verschrikkelijk'