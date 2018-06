Hikhakkerij over een woonboot in het Hoendiep

Je woont al dertig jaar in je woonboot in het Hoendiep. Plotseling wil de gemeente Groningen jouw ligplaatsvergunning niet verlengen, terwijl alle woonboten (23) voor en achter je wel een vergunning krijgen.

Dat overkwam de familie Van der Heide. Wat ze ook probeerden, de gemeente gaf geen duimbreed toe. Maandag stonden de Van der Heides en de gemeente voor de Raad van State. Daar bleek dat de gemeente geen vergunning wil verlenen, omdat de Van der Heides vanaf het drukke Hoendiep via de berm met de auto naar hun boot rijden. Dat zou onveilig zijn.

Simpel op te lossen

Volgens de familie Van der Heide is dit simpel op te lossen als zij via een andere, rustigere inrit naar hun woonboot rijden. De gemeente wil daar nu eerst over nadenken en eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten. Die komt binnen enkele weken.