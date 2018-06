Let op! Dit zijn de tien onveiligste verkeerspunten in de stad

Heb jij ook zo'n punt in de stad waar je bijna dagelijks langsrijdt en dan steeds weer denkt: oeh, als dat maar goed gaat? En waar het ook regelmatig fout gaat?

Sinds 2014 gebeuren er weer meer ongelukken in de gemeente Groningen en vallen er meer slachtoffers in het verkeer. Groningen is geen uitzondering, want ook landelijk is de verkeersveiligheid afgenomen.

25 risicovolle locaties

'Iedere verkeersdode of -gewonde is er één te veel', vindt het Groninger gemeentebestuur. Daarom is een lijst samengesteld met 25 locaties, waarvan op basis van ongevallencijfers en snelheidsmetingen is vastgesteld dat ze risicovol zijn. Wij hebben de tien gevaarlijkste plekken in de gemeente Groningen voor je op een rij gezet. De volgorde is willekeurig; er is bijvoorbeeld niet gekeken naar de ernst van de ongevallen.

Top 10

1. Parkweg

2. Nieuwe Ebbingestraat

3. Meeuwerderweg

4. Damsterplein

5. Hoendiep-Friesestraatweg

6. Bornholmstraat-Kotkastraat (kruising Bauhaus)

7. Stadsweg-Kamilleweg

8. Eeldersingel

9. Kruising Kieler Bocht-Olgerweg

10. Verlengde Hereweg (oversteek Helperplein)

Achthonderdduizend euro

Deze plaatsen worden, net als de overige vijftien locaties in de lijst van 25, geanalyseerd met behulp van een verkeerskundig adviesbureau. Daarna komt het gemeentebestuur met een prioritering van deze locaties en een pakket aan maatregelen. Daar is achthonderdduizend euro voor beschikbaar.

Onveilig gevoel

Naast de lijst van 25 zijn er nog 54 locaties waar geen ongelukken gebeuren, maar waarvan weggebruikers en omwonenden aangeven dat ze zich daar onveilig voelen. De gemeente wil daar samen met hen werken aan de verkeersveiligheid.

