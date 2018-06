Zwartboek schade-afwikkeling door de NAM: 'Wat een onrecht'

'Het loopt storm. Mijn mailbox loopt vol met heftige verhalen van gedupeerden die een te laag aanbod van de NAM ontvingen.'

Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) is bezig met het samenstellen van een zwartboek. Daarin worden negatieve ervaringen verzameld op het afwikkelen van oude schades door de NAM.

Geen ruimhartigheid

Het gasconcern heeft nog tot 1 juli de tijd om die zesduizend schades van voor 31 maart 2017 'ruimhartig' te vergoeden. Van de beloofde ruimhartigheid is volgens Beckerman in veel gevallen geen sprake.

Wat een onrecht

Ze heeft na een oproep op sociale media in één dag tijd 25 reacties binnengekregen. 'Stuk voor stuk mensen die een veel te laag aanbod hebben gekregen. En weer veel schrijnende verhalen. Wat een onrecht, wat een schoffering', vindt ze

Inventarisatie

Uit een eerdere inventarisatie van RTV Noord bleek al dat de onvrede over de afwikkeling door de NAM toeneemt. 'Dat beeld wordt met deze reacties meer dan bevestigd', concludeert Beckerman.

Beerput opentrekken

Ze wijst er op dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken recent de Tweede Kamer liet weten dat de schade-afwikkeling door de NAM goed loopt. 'Laten we de beerput opentrekken en iedereen laten zien hoe het echt zit', meldt het kamerlid bij haar oproep op sociale media.

Generaal pardon

Ze is van plan om bij het volgende gasdebat een generaal pardon te vragen voor al deze oude schades. 'Omdat de minister maar blijft juichen over hoe goed de NAM dit doet, moet ik eerst wel inzichtelijk maken dat het niet zo is. Daar is dit zwartboek voor', licht Beckerman toe, die benadrukt dat mensen ook anoniem kunnen reageren.

Lees ook:

-

Ministerie: meer dan helft oude schadegevallen afgehandeld

- 'NAM te gehaast en onzorgvuldig bij afhandeling oude schades'

- Vraagtekens bij 'succesverhaal' wegwerken oude schades door de NAM