Gaslek in Loppersum is gedicht (Foto: John Bosker)

Het gaslek in Loppersum waardoor een aantal woningen aan de Badweg en Pomonaweg ontruimd werd, is weer dicht. In totaal werden veertien huizen ontruimd.

Het gaslek is vermoedelijk ontstaan bij de nieuwbouw van een school aan de Badweg. Tijdens graafwerkzaamheden is vermoedelijk een leiding kapot getrokken door een kraan. Dat gebeurde rond half drie.

Brandweer Enexis heeft de lekkage verholpen. De brandweer was aanwezig en hield een oogje in het zeil.