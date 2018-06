Celstraf geëist voor heler van navigatiesystemen

Een 27-jarige man uit IJsselstein hoorde maandag vier maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, tegen zich eisen. De man wordt verdacht van heling van navigatiesystemen, die onder meer in Groningen zijn gestolen.

'Heling acht ik in elk geval bewezen, al hangt er ook een zweem van mogelijke inbraak om de man heen', aldus de officier van justitie.



Weiland

De politie stuitte op 28 maart tijdens een controle op een parkeerplaats bij Hoogeveen op vijf navigatiesystemen in de kofferbak van de auto van de man. Twee stuks lagen op de bijrijdersstoel. De auto waar de man in reed werd door agenten gevolgd. Nadat ze hem aanhielden ging de IJsselsteiner er plotseling lopend vandoor. Hij dook een weiland in, en kroop weg in een boerenschuur. Speurhonden vonden de man even later.

De auto waar de man in reed werd op alle plaatsen van de inbraken gezien. Tweemaal werd de auto gesignaleerd in Hoogeveen, maar ook in Groningen en op Groningen Airport Eelde reed de Polo in het zicht van camera's.



Niet hard maken

Toch kon de officier niet hardmaken dat de man de systemen had gestolen. 'Ook al lag er allerlei dubieus gereedschap als een schroevendraaier en een boormachine in de kofferbak.'

De man ontkende in alle toonaarden de spullen te hebben gestolen. Wel had hij een onbekend gebleven man geholpen met de spullen inladen in de auto. Een naam en het waarom noemde de man niet.

'Ik kom dan in de problemen', zei hij tegen de rechters. 'Ik wil niemand belasten dus ik

verklaar niets.'

Schadevergoeding

De slachtoffers dienden ruim 4000 euro aan schadevergoeding in. Nu de feitelijke autoinbraken niet rechtstreeks te linken zijn aan de verdachte IJsselsteiner, vroeg de officier deze claims niet op de man te verhalen.

De man heeft een strafblad waar veelal verkeersfeiten op prijken, maar ook diefstallen. Naast de celstraf moet de man zich ambulant laten behandelen en wacht hem een proeftijd van drie jaren.