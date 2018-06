Eemshaven krijgt een Battolyser

Het klinkt als een gevaarlijk wapen waar Batman op afstand vijanden mee uitschakelt: de Battolyser. Maar dat is het niet: Battolyser is de naam van een vernuftig apparaat dat elektriciteit opslaat én waterstof maakt.

Tot nu toe bestaat het apparaat alleen nog op laboratoriumschaal, maar in de Eemshaven is de Battolyser straks in het echt te zien, naast de Magnumcentrale van Nuon. Met dank aan het Waddenfonds, dat bijna een half miljoen euro meebetaalt.

TU Delft

De Battolyser is ontwikkeld door de TU in Delft, in samenwerking met een aantal bedrijven. Het proefmodel dat in de Eemshaven komt te staan is ongeveer zo groot als een zeecontainer. Het apparaat is een soort accu dat elektriciteit van windmolens opslaat. Als de Battolyser vol is gebruikt hij de stroom om waterstof te maken.

Windparken

Tijdens het proefdraaien wordt eerst nog gebruik gemaakt van stroom van het net. Later wordt omgeschakeld naar stroom uit wind, dat op steeds grotere schaal beschikbaar komt door windparken op zee.

Brandstof

De Battolyser slaat stroom op om later terug te kunnen leveren aan het net. De waterstof wordt gebruikt als brandstof voor de energiecentrale. Nuon hoopt over vijf tot zes jaar één van de turbines in de Magnumcentrale op waterstof te laten draaien. De andere twee moeten dan later volgen.

