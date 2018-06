Man die zich uitgaf voor escortdame moet 130.000 euro in staatskas storten

Een 24-jarige Stadjer, die zich in advertenties voordeed als dame van lichte zeden is wegens oplichting veroordeeld tot vijf maanden cel. Twee maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

Ook moet de man ruim 130.000 euro aan de staatskas afdragen.

Via seksadvertenties lokte de man in twee jaar tijd verschillende mannen, die dachten na betaling van de borg een escortdame te ontvangen.

Slachtoffers schadeloos

De dame verscheen nooit, maar de mannen waren het geld wel kwijt. De Stadjer moet zijn slachtoffers schadeloos stellen. Dat gaat om een bedrag van ruim 20.000 euro.

Luxe leven

In de advertenties ging de nep-escort lokkend te werk met foto's en filmpjes. De toehappende mannen die de borg betaalden, zouden het geld na het bezoek van de 'dame' terug ontvangen. De Stadjer, die een gokverslaving heeft, leefde een luxe leven vol vakanties van de 'winst' die hij op deze manier verdiende.

Studenten

Het geld dat de man van de slachtoffers aftroggelde, kwam aanvankelijk op rekeningen terecht van studenten van het Alfa College, die door de man onder druk waren gezet. Later gebruikte de man zijn eigen rekening. Hij bleef mannen verleiden geld over te maken via WhatsApp.

Verslavingszorg

Naast de straf moet de man zich onder behandeling laten stellen bij Verslavingszorg Noord Nederland. Ook moet hij inzicht geven in zijn financiële handel en wandel. De man is eerder voor een dergelijk feit veroordeeld.

