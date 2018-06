Be Quick gaat met jonge ploeg de hoofdklasse in

Be Quick-trainer Steven Wuestenenk heeft de selectie voor volgend seizoen al bijna rond. Hij hoopt de komende dagen nog een aantal spelers te kunnen vastleggen.

Zondag degradeerden de voetballers van Be Quick uit de derde divisie naar de hoofdklasse. Een scenario dat Wuestenenk liever niet had gezien.

'Wij als club en de nieuwe technische staf en de spelers voor volgend seizoen hoopten ontzettend dat we volgend seizoen in de derde divisie zouden spelen. Het was gisteren gewoon een ontzettend teleurstellend resultaat.'

Druk

De jonge coach is al sinds zijn aanstelling als opvolger van Kevin Waalderbos druk bezig met de spelersgroep voor volgend seizoen. Een drukke bezigheid. Veel spelers vertrekken om allerlei redenen.

'We laten veel jeugdspelers doorstromen en er wordt ook een aantal voetballers uit de regio aangetrokken. Be Quick heeft gelukkig altijd nog wel aantrekkingskracht. Er staat dan een heel mooie jonge groep. De gemiddelde leeftijd zal rond de twintig jaar liggen.'

Verwachtingen getemperd

Hij wil de 'day after' niet meteen al te hoge verwachtingen scheppen. 'Ik ga niet zeggen dat we meteen mee gaan doen om het kampioenschap om meteen weer terug te promoveren. We gaan gewoon eerst met deze groep van start en zien dan wel hoe de verhoudingen zijn qua niveau in de hoofdklasse.'

