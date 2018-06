Apple-opknapwinkel Leapp failliet verklaard

Winkelketen Leapp is failliet verklaard. Het bedrijf specialiseert zich in het opknappen van Apple-producten en heeft een vestiging aan de Astraat in Groningen. De vestigingen en webshop van het bedrijf zijn voorlopig gesloten.

Het faillissement is afgelopen vrijdag aangevraagd. De curator van het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Volgens het bedrijf hebben kandidaten zich daarvoor gemeld.

Levering van betaalde producten

Op de website van het bedrijf staat dat producten die in de webshop zijn besteld en betaald, in de komende dagen verzonden zullen worden. Als bij de bestelling is gekozen om artikelen in een winkelpand op te halen, wordt de bestelling geannuleerd.

Ruilen en garantie

Door het faillissement is ruilen of retourneren niet meer mogelijk. Garantie lijkt voorlopig te vervallen, maar het bedrijf is hierover in onderhandeling met bedrijven die het bedrijf willen helpen met een doorstart.

Lees ook:

- 'Niet meer naar Zwolle voor tweedehands Apples'