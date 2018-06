'Iedereen schreeuwt om medewerkers' in de horeca

Er is een tekort aan horecapersoneel, vooral in de Stad. Het is steeds moeilijker om aan personeel te komen.

'Vroeger was het vooral in de keuken erg lastig. Maar we merken dat het steeds moeilijker wordt om in de bediening goede, leuke medewerkers te vinden', vertelt Irene van der Velde, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland in Groningen.

Van der Velde zit zo'n veertien jaar in het vak. Op de vraag hoe het in de praktijk gaat, zegt ze: 'Als je het vergelijkt met tien jaar geleden, als je een vacature plaatste had je er vrij snel veel reacties op. Momenteel zijn de reacties steeds minder, dus je hebt minder keus.'

Veel via via

'Ook ging het veel via via, dus was het ook niet eens nodig om een vacature te plaatsen. Als je kijkt naar de horecasites zoals Horeca Groningen, dat is een website die vol zit met vacatures. Iedereen schreeuwt om medewerkers', vervolgt Van der Velde.

'De tijd verandert natuurlijk. Studenten hebben de druk dat ze hun studie in korte termijn moeten behalen. Daarnaast vinden ze reizen, nevenactiviteiten en sociale activiteiten belangrijker.'

Focus op studie op één

'Vroeger werkten mensen echt om te leven. Maar mensen leven niet meer om te werken', zegt Van der Velde. 'Vroeger had men toch wel een jaar of zes of zeven voor de studie. Dan deden ze leuke dingen, gingen ze in de vakantie heel veel werken en konden ze daarna op reis. Dat wordt steeds minder. De focus voor de studie staat nu echt op één', zegt Van der Velde.

'Het vergt voor ons creativiteit. Op korte termijn hebben we de nieuwe horeca-cao. Dat betekent dat de salarissen beter zijn geworden. Ook kijken we goed naar arbeidsomstandigheden. '

Initiatieven

'Wat je heel veel ziet is initiatieven om jonge medewerkers, zonder ervaring, aan te nemen. Dat je ze zelf intern gaat opleiden en er veel energie en tijd aan te besteden, zodat ze goed klaargestoomd zijn om langdurig bij je te werken', besluit Van der Velde.

