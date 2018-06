Werkgevers streekvervoer passen roosters buschauffeurs aan

Een bus in de stad Groningen (Foto: Dennis Venema)

De onderhandelingen over een nieuwe cao liggen compleet op hun gat, maar de werkgevers in het streekvervoer gaan de roosters van de buschauffeurs aanpassen.

De verschillende vervoerders, waaronder Arriva en Qbuzz, maken daarvoor een eigen plan. Daarin wordt geprobeerd, zeggen de werkgevers, de werkdruk te verlichten. Dat gebeurt via een nieuwe rijtijdenanalyse. Ook wordt in de roosters rekening gehouden met files of oponthoud door verschillende oorzaken.

Bovendien krijgen de chauffeurs elke 2,5 uur de tijd voor een plaspauze.

Chauffeurs geïnformeerd

Elk bedrijf informeert zijn chauffeurs. Volgens de werkgevers zijn de roosteraanpassingen nodig in aanloop naar de winterroosters. Door de actie van de vakbonden komt de planning op losse schroeven te staan, zeggen de werkgevers.

Arriva en Qbuzz gaan ervan uit dat er voorlopig geen cao komt. Ze stellen dat zij met de roosterwijzigingen hun verantwoordelijkheid nemen.



Afwijzend

Vakbond FNV reageert afwijzend op de stap van de werkgevers. De aangekondigde staking bij Connexxion in de regio Haaglanden van dinsdag gaat gewoon door, laat de bond weten.

'Ze willen zaken per bedrijf gaan regelen. Wij willen centrale afspraken voor een cao voor de hele bedrijfstak', zegt Wilfred Jonkhout, bestuurder van FNV Streekvervoer. De bond vermoedt dat de toezegging een manier is om de staking te breken. 'Het is vreemd om na maanden nu met leuke dingen te gaan zwaaien', aldus Jonkhout.

Op zaterdag 26 mei lag het grootste deel van het busvervoer in onze provincie stil, als onderdeel van een estafettestaking. Op 30 april en 1 mei gebeurde dat als onderdeel van een landelijke staking.

