Kinnesinne in Oost-Groningen over trein naar Stadskanaal

De Partij van de Arbeid in Stadskanaal baalt van het coalitieakkoord van de gemeente Veendam. De Veendammer bestuurders willen hun treinspoor laten afbuigen naar Assen, maar spreken niet over een spoorlijn naar Stadskanaal.

Dat is de Knoalster PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. 'Wij zijn verbaasd dat men in Veendam wel een treinlijn naar Assen wil, om zo aansluiting te vinden op het landelijke net', zegt fractievoorzitter Egbert Hofstra.

'Overleg op z'n minst'

'Maar als Veendam niet de spoorlijn naar Stadskanaal noemt, en wel een treinspoor naar Assen, dan denk ik: 'Jongens kom op, het gaat wel om deze regio. Let op je buurgemeente, zorg ervoor dat het niet alleen om jouw belang gaat. Overleg anders op z'n minst met je buurgemeente.'

Doortrekken naar Emmen

In Veendam ziet de nieuwbakken coalitie alleen heil in een treinverbinding naar Stadskanaal, wanneer die direct wordt doorgetrokken naar Emmen.

'Wij hebben niet zoveel baat bij alleen een treinverbinding naar Stadskanaal', zegt Christel Knot namens GemeenteBelangen Veendam, de grootste partij in de Parkstad. 'Doortrekken naar Emmen is logischer, ook voor goederenvervoer. Maar voor ons is een verbinding naar Assen de verbinding naar Midden- en West-Nederland.'

Met de auto naar station Assen

Volgens Knot nemen veel Veendammers die met de trein naar de Randstad willen, nu de auto naar Assen, om daar op de trein te stappen. 'Daarom hebben wij de wens om een treinverbinding naar Assen te realiseren. Met name onze coalitiepartner VVD hamert daar al jaren op.'

Volgens Hofstra en ook D66'er Klaas Pals is dit niet in het belang van de regio. Beiden hopen dat de nieuwe wethouder Goedhart Borgesius (VVD) dit bespreekt met zijn nieuwe collega-wethouder in Veendam.

