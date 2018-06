Flexibele taartvorm valt in de smaak bij verkiezing beste studentbedrijf

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben met hun bedrijf Bakslang de publieksprijs gewonnen van de verkiezing voor beste studentbedrijf van Nederland. De Groningers konden rekenen een kwart van de stemmen.

Dat werd maandag in Utrecht bekend gemaakt tijdens de finale van de Student Company of the Year-verkiezing.

Creatieve taartvorm

Bakslang is een vondst van een groep Hanze-studenten. Zij bedachten een flexibele bakvorm waarmee taarten en cakes in creatieve vormen gebakken worden. Inspiratie voor hun product deden ze op dankzij tv-programma Heel Holland Bakt.

Het winnen van de publieksprijs levert de Groningers een cheque op ter waarde van 6.250 euro. In de strijd om de juryprijs wist Bakslang de top-drie niet te halen.