We kijken minder live-tv, maar herinner jij je deze nog? (Foto: Koen Suyk/ANP)

Wat is jouw favoriete live-moment op tv? Geen zorgen als je niets te binnen schiet, want ten opzichte van vijf jaar geleden kijken we twintig procent minder live-tv. Reden om onze meest besproken live-momenten op een rij te zetten. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Waar is het feestje? Ons eerste fragment komt uit september 2012. Een Facebook-uitnodiging voor een feestje in Haren liep volledig uit de hand. Relschoppers maakten van de gelegenheid gebruik om vernielingen te plegen en de ME moest de orde herstellen. In het begin van datzelfde jaar moesten honderden mensen in Woltersum en omgeving hun huizen verlaten vanwege hoog water. Onze verslaggever trof een meisje dat door haar moeder uit bed was gehaald en nog net iets uit haar kamer mee had kunnen nemen. Tot slot blikken we terug op de Oosterparkwijkrellen eind 1997. Tijdens de jaarwisseling werden brandjes gesticht op straat. De relschoppers drongen twee woningen binnen. die werden geplunderd. 2. Verenigt u! Is het eind in zicht voor dorpsverenigingen in onze provincie? Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat zestig procent van de dorpsverenigingen moeite heeft om bestuursleden te vinden. Eén van de jongste Groninger bestuursleden is Vince Haak uit Ten Boer en hij vertelt hoe het anders kan. 3. Beklad De hakenkruizen op het joods monument in Hoogezand-Sappemeer worden dinsdag verwijderd. Het monument werd afgelopen weekend beklad en het is nog niet gelukt de verf eraf te krijgen. Dorpsbewoners zijn aangeslagen... 4. Fruitkar Hoe maak je van een hondendrollenveld een winnende dorpsschooltuin? Daar weten leerlingen van basisschool De Driesprong in Vriescheloo alles van. Zij hebben de landelijke finale gewonnen van Kern met Pit, dat buurtprojecten stimuleert. Met hun fruitkar komen ze naar onze studio. Bekijk Noord Vandaag bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.