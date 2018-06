Succesjaar legt Donar geen windeieren

De sportieve successen van Donar zorgen voor een stormloop op seizoenkaarten. Met al 1.648 verkochte kaarten wordt het clubrecord van 1690 stuks waarschijnlijk binnenkort verbroken.

Vooral de Gold Cards, waarmee alle thuiswedstrijden van Donar te bezoeken zijn, vinden gretig aftrek. Daarvan zijn er al 1.083 verkocht. Een stijging van 60 procent ten opzichte van vorig seizoen.

Kassa rinkelt flink

Ook dit jaar wisten fans de club al goed te vinden. Zo trokken de Europese wedstrijden van de ploeg voor het eerst meer bezoekers dan wedstrijden in de Dutch Basketball League. De club schreef Europees historie door voor het eerst de halve finale van de Europe Cup te bereiken. Daarin bleek Reyer Venezia uiteindelijk te sterk.



In totaal wisten 118.420 fans afgelopen seizoen de weg naar MartiniPlaza te vinden. Al die bezoekers lieten de kassa flink rinkelen, want Donar maakte in boekjaar 2016-2017 40.478 euro winst.

Onneembare vesting

Die massaal toegestroomde fans beleefden volgens de club mooie wedstrijden.

'MartiniPlaza was een onneembare vesting in de Europese competitie en de sfeer en ambiance die wij daar met z'n allen creëren is in Europa ongekend. Vijf keer sold-out' in Europa en een (helaas) vastlopend ticketsysteem geven aan dat spannende wedstrijden op hoog niveau Groningers boeien en binden', schrijft Donar.

Nieuwe topsporthal

Door de sportieve successen en de grote belangstelling onder fans, doet de club een oproep voor een nieuwe accommodatie. Daarvan zouden ook de volleyballers van Lycurgus kunnen profiteren.

'Donar en ook Abiant Lycurgus zetten de stad Groningen op een geweldige manier op de kaart. Om verder te kunnen groeien, moeten we ervoor zorgen dat een nieuwe topsporthal op de agenda en de begroting komen van het nieuwe College van B&W. Daar wordt achter de schermen druk aan gewerkt', aldus Donar.

