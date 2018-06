Na drie raadsvergaderingen houdt Linda Huizing het voorlopig voor gezien

Ze was precies drie raadsvergaderingen raadslid: Linda Huizing uit Stadskanaal. De VVD-politica stopt voor de termijn van zestien weken. Reden: ze is hoogzwanger.

Voor Huizing was het lange tijd onzeker of ze in de raad zou komen. Ze stond tweede op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD kwam bij die verkiezingen ook uit op twee zetels, maar de 32-jarige Stadskanaalse werd middels voorkeursstemmen voorbijgestreefd door Goedhart Borgesius uit Musselkanaal.

Wethouder

Toen Borgesius na de voor de VVD succesvolle coalitieonderhandelingen doorstroomde naar de positie van wethouder, gloorde er weer hoop voor Huizing. Ze werd alsnog tot raadslid benoemd.

Niet voor lang, blijkt nu. Na precies drie raadsvergaderingen houdt het avontuur tijdelijk op. 'Maar als de bevalling achter de rug is, keer ik gewoon terug', laat Huizing weten.

Tot die tijd neemt Jan van Calker uit Mussel, vader van de bobsleeërs Edwin en Arnold van Calker, de honneurs waar.

Lees ook:

- Stemmen op kandidaat-wethouders blijkt lastig voor Knoalster raadsleden

- Voltallige oppositie kraakt kritische noten over Knoalster akkoord