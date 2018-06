'Datalek': Gemeente Oldambt zet brieven met persoonsgegevens online

Inwoners van Finsterwolde zijn maandagavond voor spek en bonen naar Winschoten gekomen. Er zou gesproken worden over een eventueel zonnepark in het dorp, maar door een vermoedelijk datalek is het punt van de agenda gehaald.

De gemeente heeft ingestuurde brieven van inwoners met naam en toenaam op de site gezet.

Zekere voor het onzekere

Nico de Leede van Oldambt Aktief kaartte het aan. Volgens hem is het plaatsen van de gegevens in strijd met de nieuwe privacywet. PvdA-wethouder Laura Broekhuizen kent niet het naadje van de kous. 'Maar wij kunnen beter maar het zekere voor het onzekere nemen', zegt zij.

Het punt is voor de zekerheid maar van de agenda gehaald en verplaatst naar volgende maand.

Onduidelijkheid

Het is niet duidelijk of het ook echt een datalek betreft. De gemeente heeft mails met opmerkingen die Finsterwolders zelf hebben ingestuurd op de site geplaatst. Het is de vraag of de gemeente de namen dan wel of niet moet weghalen. Dat gaat het college uitzoeken

Midwolda

Er zou ook gesproken worden over een bestemmingsplan in Midwolda. Daarbij is het de vraag of er op een bepaald perceel een woning gebouwd mag worden. Beide onderwerpen schuiven op naar volgende maand.