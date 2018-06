Loppersum Vooruit wil noodtoestand uitroepen

Oppositiepartij Loppersum Vooruit roept het college op om de noodtoestand uit te roepen in de gemeente. De partij doet dit onder meer naar aanleiding van het besluit van minister Wiebes om de versterking van 1588 huizen tijdelijk stil te leggen.

De partij doet deze oproep tijdens de algemene beschouwingen maandagavond, waarbij de gemeenteraad de plannen voor de komende jaren bespreekt.

Aanvullende onderzoeken

De figuurlijke druppel op de gloeiende plaat was het gasdebat van afgelopen donderdag in de Tweede Kamer, waarbij de coalitiepartijen besloten aanvullende onderzoeken van de Mijnraad af te wachten tot 1 juli en daarna te kijken welke versterkingsmaatregelen nog nodig zijn.

Vernietigend rapport

'Loppersum Vooruit hoopt dat de Mijnraad met een vernietigend rapport komt. Zelfs dan zullen wij opnieuw moeten vechten voor ons belang en onze veiligheid. Op Den Haag hoeven wij niet te rekenen. Tot een dieptepunt is het vertrouwen gedaald', zegt fractievoorzitter Geert Jan Reinders.

'De noodtoestand uitroepen is misschien een zwaar middel, maar als je niks doet, gebeurt niks. De aard van Groningers is niet zo, maar steeds aan het lijntje worden gehouden roept wel op om zoiets te doen. Er moet wat gebeuren', aldus Reinders.

Artikel 175

Om hiertoe te komen, roept Loppersum Vooruit, de grootste partij van de raad, op om te onderzoeken of de gemeente artikel 175 van de Gemeentewet in werking kan laten treden. Daarbij kan de burgemeester alle bevelen geven om 'ernstige wanordelijkheden of rampen of de vrees daarvoor' te beperken.

Vorige week besloot de raad al tijdens een extra raadsvergadering omtrent de gaswinning hierover advies in te winnen bij hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen.