Veteranen met PTSS willen eigen wietolie produceren

Ze hebben minder herbelevingen, minder stress en ze slapen er een stuk beter door. Een groep veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) wil zelf wietolie gaan produceren.

De veteranen wonen sinds kort in de Breegweestee in Eelde. Het gaat om het voormalige onderkomen van Verslavingszorg Noord-Nederland, tegenover Groningen Airport Eelde. Er is in totaal plek voor 15 veteranen.

'Eén van de zwaarste groepen'

De veteranenopvang is onderdeel van Zorggroep Perspectief. 'De groep die wij hier hebben is één van de zwaarste groepen in Nederland' aldus Klaas Wit.

Hij is één van de begeleiders en zat zelf 35 jaar bij het Korps Mariniers. 'Een hele hoop veteranen die binnenkomen zitten onder de medicatie. Sommigen liepen hier rond als zombies.'

Opmars van wietolie

Wietolie is aan een ware opmars bezig in Nederland. Hoewel de werking van de olie niet wetenschappelijk bewezen is, wordt het steeds vaker gebruikt tegen chronische pijn, misselijkheid en andere kwalen.

Ook de veteranen van Klaas Wit hebben zichtbaar baat bij de druppels. 'Ik zie ze opknappen. Sommige jongens slikten tien verschillende soorten medicijnen, nu nog twee.'

Uitzending naar Bosnië

Eén van de veteranen is Bernard. Hij liep een posttraumatisch stresssyndroom op tijdens zijn uitzending naar Bosnië, begin jaren negentig. 'Buiten PTSS heb ik ook last van clusterhoofdpijn en dat sloopt je. Dat is echt 6 tot 12 weken achter elkaar.'

'Daar krijg je dan medicatie voor, maar dat is gewoon puur gif. Ik gebruik nu een jaar wiet en wietolie en ik heb die medicatie niet meer nodig.'

Het liefst zelf produceren

En dus zouden de veteranen het liefst hun eigen wietolie produceren. 'Ik zou het liefst elke bewoner z'n eigen cannabis laten kweken', aldus Klaas Wit. 'Ook de jongens in het buitengebied, de zogenoemde hangarounds.'

'Dan kom je al snel op zo'n honderd wietplanten. Ik weet dat ik veel vraag van de gemeente Tynaarlo, maar geef ons het voordeel van de twijfel.'

Geen stiekeme dingen

Steeds meer gemeenten overwegen om soepelere regels te hanteren m.b.t. de productie van wietolie. Wit hoopt dat de gemeente Tynaarlo dat voorbeeld volgt. 'Wij zijn militairen. We hebben ons een groot deel van ons leven de wet verdedigd.'

'Maar ik wil wel dat de gemeente weet dat we loyaal zijn aan de wetgeving en dat we geen stiekeme dingen gaan doen. We zijn geen criminelen.'

Politiek in Tynaarlo overtuigen

Mochten de veteranen groen licht krijgen, dan willen ze ook wietolie produceren voor andere veteranen met PTSS in Nederland, gratis dan wel tegen kostprijs. Nu moeten ze alleen de politiek in Tynaarlo nog overtuigen. Donderdag heeft Klaas Wit de eerste afspraak, met de fractie van D66.

