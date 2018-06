Wens Luc Drenthe komt mogelijk uit: Stadskanaal onderzoekt terugkeer persuurtje

Hij strijdt al jaren voor de terugkeer van het persuurtje: de 89(!)-jarige Luc Drenthe uit Stadskanaal. Hij krijgt steun, onder meer van D66, en er is een toezegging van wethouder Johan Hamster (ChristenUnie).

Drenthe, oud-journalist van onder meer het Groninger Dagblad en Radio Noord, hoopt vurig op de terugkeer van een wekelijks gesprek tussen de regionale media en het college van de gemeente Stadskanaal.

Verleden van het persgesprek

Het persmoment bestond nog ten tijde van het burgemeesterschap van Jur Stavast (CDA) in Stadskanaal. Toen Stavast afscheid nam en opgevolgd werd door Baukje Galama (VVD), verdween het wekelijks persgesprek.

Tot groot ongenoegen van Luc Drenthe, die het persuurtje van de voormalige gemeente Vlagtwedde en de huidige gemeente Westerwolde wekelijks bezoekt. Drenthe is er nog altijd welkom en legt de lokale bestuurders aldaar het vuur na aan de schenen.

Steun in de raad

Diezelfde positie wil Drenthe terug in Stadskanaal. En hij krijgt nu steun in de raad. Oppositiepartij D66 komt met een voorstel om het persuurtje opnieuw in te voeren, maar dat voorstel wordt ingetrokken.

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) doet namelijk een toezegging een behoefteonderzoek onder de media naar de terugkeer van een persuur te starten. Met die toezegging is een meerderheid in de raad tevreden.

Gehoopt op meer

Maar Drenthe had gehoopt op meer. 'Ik ben helemaal niet tevreden. Er komt een onderzoekje, het komt met heel veel moeite uit de mond van de wethouder', zegt Drenthe, die bang is dat een behoefteonderzoek een stille dood sterft.

Drenthe wil echter niet opgeven. 'Ik blijf ervoor strijden, tot de laatste plank erop gelegd wordt.'

'Zeker een doorbraak'

D66-voorman Klaas Pals is iets optimistischer. 'Dit is zeker een doorbraak, want we hebben hier al tien jaar geen persuur. Het is wel een toezegging, maar ik vind het een doorbraak dat dit eindelijk een keer bereikt is.'