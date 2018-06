'Nieuwe brandweerkazerne op vliegveld Eelde zeker acht ton duurder dan verwacht'

De kosten voor de nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde liggen bijna een miljoen euro hoger dan van tevoren is gedacht.

Dat schrijft RTV Drenthe. Door discussies over de baanverlenging en daarna de toekomst van het vliegveld, lieten de nieuwbouwplannen van de kazerne lang op zich wachten.

Duurdere aannemers

Een schatting van de nieuwbouwkosten lag al wel klaar, maar is ondertussen sterk verouderd. 'Tijdens de economische crisis vroegen de aannemers aanzienlijk minder geld dan nu', zegt brandweercommandant Jan Huizing tegen de Drentse omroep.

Door de kostenstijging moet het vliegveld zeker 800.000 euro uit de eigen reservekas aanspreken om de nieuwbouw te kunnen betalen. De andere 2,6 miljoen betalen de aandeelhouders.

Sterk verouderd

Tekenend voor het gebouw is de grijze telefoon met draaischijf die in de gang hangt. Een deel van het pand stamt nog van voor de Tweede Wereldoorlog, de rest is aangebouwd in de jaren zeventig. Achter de telefoon hangt een lange rij gele jassen aan kleine haakjes. 'Dat is eigenlijk niet de bedoeling', zegt Huizing. 'Maar we hebben wat ruimtegebrek.'

De brandweercommandant maakt zich al zestien jaar hard voor een nieuwe kazerne, die volgens hem dringend nodig is. 'Als je het mij persoonlijk vraagt: ja, natuurlijk had hij er al vijf jaar eerder moeten staan. Maar goed, de omstandigheden waren er niet naar', vertelt hij tegen RTV Drenthe.

Asbest en wateroverlast

Ondertussen is de kazerne zo sterk verouderd, dat de gemeente zegt het pand te sluiten als de nieuwbouw niet in 2019 af is. Het dak van de werkplaats is al jaren niet gerepareerd door de asbest die in de platen zit, na elke regenbui staat de fitnesszaal onder water en de brandweermannen slapen niet voor niets in een noodgebouw. Hun eerdere slaapzaal lag recht naast een punt waar (oude) accu's worden opgeladen.

Huizing: 'Op arbotechnisch gebied is een hoop te verbeteren. Daarin ligt onze focus bij de nieuwbouw: om dat up-to-date te hebben. Zoiets kun je niet meer aanpakken in dit gebouw. Daarvoor is het te oud', zegt hij tegen de Drentse omroep.

Nieuwe kazerne met glijbaan

De nieuwe brandweerkazerne wordt fors groter en komt dichter bij de landingsbaan te staan. Hierdoor verbetert de aanrijtijd. In de stalling is straks niet alleen plek voor het brandweermaterieel, maar ook voor de sneeuwruimers. Op het vliegveld ligt momenteel een afsnijpaadje om de verplichte aanrijtijden te kunnen halen.

De kazerne krijgt straks - naast een trap - een glijbaan. Daardoor kan het brandweerpersoneel snel de brandweerwagens bereiken vanuit de slaap- of woonkamer. De huidige kazerne heeft één verdieping en heeft daardoor geen brandweerpaal.

September

Het ontwerpbestemmingsplan is nu openbaar voor inspraak. De gemeenteraad zal naar verwachting na de zomervakantie een besluit nemen. Halverwege september hoopt het vliegveld te beginnen aan de bouw van de nieuwe kazerne.

